В Харьковской области в результате ДТП погибли шесть человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает сайт ГосЧС.

«Возле с. Чкаловское Чугуевского района 5 января около 21 час. 17 мин. на 22 км автодороги Харьков - Меловое, водитель легкового автомобиля «Вольво-570» не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Погибли 6 человек (из них 2 ребенка 2009 г.р.), и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу», - говорится в сообщении.