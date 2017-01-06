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В Харьковской области в результате ДТП погибли шесть человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает сайт ГосЧС.

«Возле с. Чкаловское Чугуевского района 5 января около 21 час. 17 мин. на 22 км автодороги Харьков - Меловое, водитель легкового автомобиля «Вольво-570» не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Погибли 6 человек (из них 2 ребенка 2009 г.р.),  и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу», - говорится в сообщении.
ForUm

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