В ночь на 5 января в Кривом Роге (Днепропетровская область) спасатели эвакуировали жителей 9-этажного дома из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, передает «Голос.юа».

Сегодня, 5 января, около 2:00 ночи неизвестный сообщил об угрозе взрыва одного из жилых домов 4-го микрорайона Заречный.

На месте работали спасатели, взрывотехники, полицейские и бригада скорой помощи. Жители 9-ти этажного дома были эвакуированы на безопасное расстояние.

"Заминированное" здание было осмотрено специалистами. При осмотре каких-либо подозрительных и опасных предметов обнаружено не было.

Работники полиции установили "минера". Им оказался местный житель, 44-летний мужчина, у которого был обнаружен мобильный телефон с Sim-картой, с которой был сделан звонок. Мужчина объяснить ничего не смог так, как находился в сильном алкогольном опьянении.

Следственным отделом Покровского отделение полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.