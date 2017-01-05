«Друзья, я искренне желаю, чтобы каждый в новом году нашел именно то, чего ему не хватает. А больше всего всем желаю мира». Это поздравление бессменной ведущей талант-шоу на телеканале СТБ Оксаны Марченко нашло отклик в сердцах миллионов украинцев, искренне желающих установления долгожданного мира в Украине.

«Пусть яркий, огненный петух, символ 2017 года, каждое утро сообщает о том, что в мире царит любовь. О том, что существуют вечные, истине ценности, и только они имеют значение. А больше всего всем желаю мира», — пожелала ведущая.

Обращаясь с телеэкрана к соотечественникам, Оксана Марченко напомнила людям о том, что каждый из нас способен творить чудеса.

«Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым! Почитайте, любите друг друга, берегите друг друга и помните, что вы тоже способны творить чудеса. Попробуйте!» — призвала ведущая.