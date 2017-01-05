В течение первых трех месяцев 2016/17 МГ Украина поставила на внешние рынки на 32% больше подсолнечного масла, чем по итогу аналогичного промежутка предыдущего сезона. Внешние поставки соевого масла за тот же период увеличились на 13%, сообщает сайт компании «ПроАгро».

Крупнейшим экспортером украинского подсолнечного масла, как и шрота/жмыха подсолнечника, по итогам первых трех месяцев сезона 2016/17 остается Кернел, чья доля в общем объеме экспорта указанных видов продукции превышает 21%. Ключевыми импортерами подсолнечного масла украинского происхождения остаются Индия и Китай, на которые совокупно приходиться почти половина его внешних отгрузок.