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В среду, 4 января, в рамках совместной операции следователей прокуратуры города Киева и сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержан на получении неправомерной выгоды первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, сообщили ForUm’у в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, проректор требовал 25 тыс. гривен от гражданина за содействие в зачислении его на II курс заочной формы обучения при переводе в академию из другого вуза.

Чиновника задержали «на горячем» сразу после получения им второй части оговоренной суммы денежных средств.

Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Продолжаются первоочередные следственные действия.
ForUm

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