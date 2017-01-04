также в разделеОбщество
СБУ изъяла у рейдеров из агрохолдинга сертификаты на 400 килограммов золота 61
Порошенко одобрил расторжение военными «бессрочных» контрактов 205
За прошлые сутки ранены двое украинских военных 17
Полторак: На Донбассе находятся 5 тысяч российских военных 33
Глава ОБСЕ поддержал круглосуточное наблюдение на Донбассе 31
На Львовщине и Закарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков 64
В Украину идут сильные морозы 265
Полторак: ВСУ не нарушили «Минск», заняв новые позиции возле Светлодарской дуги 127
За сутки НВФ 39 раз обстреляли силы АТО, ранены двое военных 29
Останки Олеся поместили в депозитарий пражского кладбища 162
Минувшие сутки прошли для украинских военных без боевых потерь 32
Порошенко предложил перезахоронить Олеся в Украине 113
В Чехии принудительно эксгумировали останки писателя Александра Олеся 161
В Киеве из-за ОРВИ увеличилось количество вызовов «скорой» 36
На Рождество в Украине ударят морозы 180
EX.UA возобновил работу на новом домене 159
Подозреваемый в нападении на Пашинского рассказал свою версию инцидента 466
Украинцы не пострадали в результате теракта в Стамбуле 40

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции».

Документом вносятся изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет военнослужащими, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, которые были включены в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.

Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родители вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, обеспечения ее проведения также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

113
Теги
Ботинки зимние