Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий пытается избежать исполнения судебного решения, обязавшего его провести в «Укринформе» брифинг, в ходе которого опровергнуть недостоверную информацию, наносящую ущерб чести и достоинству Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба Общественного движения «Украинский выбор – Право народа».

«Речь идет о распространенной Андреем Парубием 4 июля 2014 года на брифинге СНБОУ в Национальном информационном агентстве «Укринформ» недостоверной и унижающей честь и достоинство Виктора Медведчука информации о якобы причастности Виктора Медведчука к событиям на Востоке Украины. В частности, это касается следующих утверждений: «Медведчук… является тем преступником, который в течение последних лет максимально участвовал в том, чтобы эта ситуация была создана»; «…финансирование этих (экстремистских) групп осуществлялось через Медведчука», — говорится в заявлении пресс-службы.

Именно с этой целью Парубий пытается обжаловать решение Печерского райсуда г. Киева, который обязал председателя Верховной Рады Украины опровергнуть данную клевету, утверждают у Медведчука.

«По инициативе представителей Парубия судебное решение неоднократно пересматривалось по процессуальным мотивам, которые не ставили под сомнение недостоверность распространенной ответчиком информации. При этом, пользуясь процессуальными уловками, представители Парубия максимально затягивали слушание дела, не являлись на судебные заседания, однако каких-либо доказательств, подтверждающих заявления Парубия, предоставить так и не смогли», — костатируют в общественном движении.

При этом заявления Парубия, который продолжает твердить о том, что «передал в Генпрокуратуру» материалы, так и не озвучив их в зале суда, позволяют «Украинскому выбору» сделать соответствующие выводы.

«Не располагая фактами, способными подкрепить его клеветнические обвинения, Парубий стремится оправдать свою позицию не в стенах суда, а в Генеральной прокуратуре, стараясь затянуть рассмотрение дела в судах по процессуальным мотивам», — говорится в заявлении пресс-службы.