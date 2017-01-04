Как предварительно выяснили работники полиции Сум, взрыв в десятиэтажном жилом доме произошел в результате возгорания газовоздушной смеси, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, который находится на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газа и поджег сигарету», – говорится в сообщении.

По данным главка, в результате взрыва пострадали несколько жителей дома. Сам мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног – общей площадью около 20% поверхности тела, 1-2 степени.

«Погибла его соседка, проживающая этажом ниже, 64-летняя пенсионерка. С места происшествия в Сумскую областную клиническую больницу доставлена ​​семья, проживавших в соседней квартире: 59-летняя владелица квартиры, ее 31-летняя дочь и двое малолетних внуков, мальчики 9-ти и 7-ми лет. Медики оказали им всю необходимую помощь», – подчеркнули в полиции.

По данным правоохранителей, взрывом разрушено перекрытие между двумя квартирами 6-го и 7-го этажей, повреждены перекрытия между этажами выше и ниже эпицентра взрыва, а также межкомнатные стены двух квартир. Взрывной волной выбиты стекла в этом и в соседних домах. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, работает личный состав Сумского отдела полиции и 26 единиц спасательной техники, аварийная газовая служба Сум.

«С места происшествия эвакуированы 64 жителя дома, расселением людей занимаются власти. Наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка и охрану поврежденного дома, чтобы не допустить в здание посторонних лиц и предупредить возможное мародерство. По факту взрыва следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), проводятся первоочередные следственные действия, опрашиваются свидетели и потерпевшие», – сообщил начальник ГУНП Сумской области Николай Лушпиенко.

Напомним, 3 января в Сумах по улице Металлургов, 24 в результате взрыва без последующего горения (предварительно бытового газа) в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже произошло обрушение перекрытий и стен.