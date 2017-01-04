За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 2 – получили ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

По его словам, на луганском направлении вчера противник был активным только в районе Попасной. Там враг провел семь вооруженных провокаций с использованием гранатометов различных систем и пулеметов. Каждый эпизод нарушения тишины длился не более 15 минут. НВФ стреляли как днем, так и ночью.

На донецком направлении, по информации представителя Минобороны, НВФ не прекращают применять запрещенные Минскими договоренностями минометы на Светлодарской дуге. В ходе обстрелов позиций сил АТО в районе Луганского враг выпустил 35 минометных мин. Там же враг в течение суток использовал гранатометы и стрелковое оружие. В общем, на этом участке фронта НВФ открывали огонь 6 раз.

«Остальные обстрелы на донецком направлении зафиксированы на северной окраине Горловки, в авдеевской промзоне и в районе донецкого аэропорта. Тяжелого вооружения на этих участках враг не применял. Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе 3 – с применением тяжелого вооружения (минометов)», – отметил Мотузяник.

На мариупольском направлении, по его словам, две трети обстрелов и в дальнейшем приходится на приморские рубежи – участок фронта Водяное - Широкино – где враг планомерно открывал огонь в сторону сил АТО в течение всех суток. «На этих рубежах противник активно применял бронетехнику и снайперов. Также в Широкино вчера боевики выпустили три минометных мины по нашим позициям. Остальные вооруженные провокации состоялась на участке фронта Марьинка - Красногоровка, в Павлополе и Талаковке. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 18 вражеских обстрелов, 1 из которых – с применением минометов», – подытожил спикер Минобороны.