Действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сказал в Мариуполе на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкным в среду, сообщает Укринформ.

«Основой для эффективной работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть настоящее прекращение огня. Это также должно стать основой для того, что вы уже отметили: для проведения свободных и честных выборов», – сказал Курц.

Он добавил, что недоволен нынешним статус-кво на Донбассе, но не видит альтернативы Минским соглашениям.

«Мы должны продолжать переговоры, мы должны вести диалог дальше, и Минские соглашения – это единственная база, единственный документ, на основе которого мы можем это делать... Я совершенно недоволен тем статус-кво, что есть сейчас, но в отсутствие другого базового документа мы должны делать все, чтобы внедрять его», – отметил Курц.

Как сообщал ForUm, 19 октября на переговорах в «нормандском формате» был согласован вопрос разработки «дорожной карты» имплементации Минских договоренностей.

Замглавы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что Украина получит доступ к неконтролируемому участку границы с Россией на второй день после проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса.

По словам Президента Порошенко, началу проведения местных выборов на Донбассе должно предшествовать обязательное выполнение всех компонентов по безопасности Минских соглашений и полный вывод иностранных войск с территории Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна получить контроль над собственной границей «в конце процесса» урегулирования ситуации на Донбассе.