На Донбассе находятся около 40 тысяч членов незаконных вооруженных формирований, среди них пять тысяч – военные регулярной армии РФ. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью 5 каналу.

«Только в этом году больше 16 тысяч раз они нарушили режим тишины. Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня», - рассказал Полторак, сообщает 112 Украина.

«Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствие было очень трудно», - добавил министр обороны.