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Парламент Турции проголосовал за продление на три месяца режима чрезвычайного положения, введенного в стране в июле 2016 года после неудачной попытки военного переворота.

Решение парламента вступит в силу 19 января.

Таким образом, режим чрезвычайного положения просуществует в Турции как минимум до середины апреля, а общая продолжительность этого режима составит девять месяцев, сообщает Би-би-си.

Поводом для продления чрезвычайных полномочий правительства стало нападение на ночной клуб в Стамбуле, совершенное неизвестным стрелком в новогоднюю ночь. 

Напомним, нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Граждане Украины не пострадали в результате теракта.
ForUm

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