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Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо для согласования запрета на въезд в страну кандидату в президенты Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

«Мы направили письмо в МИД 3 января для согласования нашей позиции относительно запрета въезда на территорию Украины для госпожи Ле Пен. Это штатная процедура, особенно когда речь идет о политиках иностранного государства. То есть, внешнеполитические аспекты - мы их обязательно учитываем. Мы всегда уважаем позицию наших коллег из МИД», - заявил он, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ, и наша инициатива будет поддержана», - добавил Ткачук.

По его словам, высказывания Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако, отметил он, этот политик не является представителем официальных властей Франции.

«Если наша позиция будет поддержана МИД о запрете въезда на территорию Украины для госпожи Ле Пен, то мы еще будем определяться, на сколько лет запретить въезд. Это может быть разный срок, до 5 лет – это вполне возможно, но это будут определять должностные лица, которые имеют на это полномочия», - сказал он.

Напомним, Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. «Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - сказала она.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили установление Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления относительно Крыма.
ForUm

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