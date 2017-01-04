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Печерский районный суд Киева 27 декабря свой постановлением позволил Главной военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму для проведения экспертизы. Об этом на свое странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, которое противоречит Конституции Украины», – процитировала она решение суда.

Сарган напомнила, что следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Отмечается, что в указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма (известные как «харьковские соглашения»).

Кроме того, по словам Сарган, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу. В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.
ForUm

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