Бывшему руководителю парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт, сообщил один из его адвокатов Александр Мельников.

По его словам, Ефремову инкриминируется покушение на территориальную целостность Украины и ряд других преступлений, сообщает Радио Свобода.

После этого шага дело Ефремова можно передавать в суд, добавил адвокат.

Напомним, Генеральная прокуратура 9 декабря завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председатель фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.