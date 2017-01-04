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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что введенные из-за оккупации Крыма санкции должны сохраняться, пока Российская Федерация не освободит полуостров. Об этом он сказал в Мариуполе на совместном брифинге с действующим председателем ОБСЕ, министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом.

«Очень важно, и я хочу это подчеркнуть, что санкции, наложенные на Россию в связи с оккупацией Крыма, должны оставаться до того момента, как Россия покинет Крым», - подчеркнул Климкин. 

В этой связи он выразил признательность Австрии, которая стала соавтором и поддержала украинскую резолюцию по ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма, которая была одобрена на Генеральной ассамблее ООН, сообщает УНИАН.

Также Климкин убежден, что санкции против Российской Федерации нужно ужесточать для выполнения ею Минских соглашений. «Санкции нам нужны для того, чтобы заставить Россию выполнять Минск. Если она выполнит Минск, то можно начинать говорить о снятии санкций, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского Союза», - заявил Климкин. 

«Но санкции, которые связаны с выполнением Минска, они для того, чтобы Россия Минск выполнила», - добавил он.

По его словам, выполнить Минские договоренности просто, но если Россия их не выполняет, тогда «нужно найти средства, возможно, усиление санкций, возможно, другие средства давления, чтобы Россия все же Минск выполнила».

 
ForUm

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