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По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, ночью ожидается до 13-19° мороза (во Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях) местами до 20-26° мороза, днем ​​до 11-17° мороза. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем ​​до 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6° мороза.

В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с.

8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на юге и востоке ослабеют и прекратятся.

 
ForUm

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