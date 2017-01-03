Зоной кормления назвал неподконтрольную территорию Донбасса писатель и блогер Игорь Лесев. По его мнению, организовывая блокаду этих территорий, верхушка ряда добробатов не только пытается вклиниться в жирные контрабандные потоки, но и помогает окончательно интегрировать оккупированные территории в экономику РФ.

Как известно, о начале «тотальной блокады» неподконтрольных Украине территорий Донбасса заявили представители добровольческих батальонов, в частности, нардеп от «Самопомощи» Семен Семенченко.

«Подобную команду на обострение таким персонажам, как Семенченко, может дать только окружение Авакова-Яценюка, которое сейчас идет ва-банк. Партии войны» необходимы гарантии неприкосновенности, а их можно выбить только в случае окучивания каких-то стабильных зон кормления. Донбасс – одна из таких зон», – утверждает блогер.

Но такие действия, уверен Лесев, нанесут экономический урон прежде всего украинской стороне.

«Была уже и «блокада» Крыма, закончившаяся уничтожением двух станций ЛЭП на украинской (!) территории и форсированным строительством русскими Керченского энергомоста... Были и блокады российских фур, закончившийся тем, что товарооборот между ЕС и РФ был перенаправлен в сторону Польши-Беларуси», — напомнил он.

Однако бОльшее опасение у блогера вызывает тот факт, что «в стране, где в принципе юридически запрещено хранение и ношение огнестрельного оружия, группа вооруженных лиц может приехать в зону боевых действий и начать что-либо блокировать по своему усмотрению».

«Объявление блокады от парамилитарных организаций ставит под сомнение власть украинского президента на территории Украины. И если блокада состоится, Семенченко&Co своими руками усложнят работу Медведчуку, который возвращает украинских солдат из плена путем обмена на сторонников «ДНР-ЛНР», лишая политического и финансового заработка массу коммерчески заточенных волонтеров», — считает Лесев.

Также он отметил, что в геостратегическом срезе очередная блокада может иметь куда большие последствия, ибо противоречит буквально всем пунктам Минских договоренностей.

«На международной арене это будет означать сигнал Западу, что киевская власть вообще не способна соблюдать Минский процесс. Даже формально. Если украинская власть допустит организацию блокады со стороны Семенченко&Co, они вместе фактически помогут интегрировать Донбасс в состав России», — подытоживает Лесев.