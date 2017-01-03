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Национальный банк Украины снижает с 4 января предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц с 150 тыс. грн до 50 тыс. грн, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, постановлением правления Национального банка Украины от 25.11.2016  предусмотрена предельная сумму расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тыс. грн, а также физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тыс. грн.

Регулятор отмечает, что физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

«Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме», – говорится в сообщении.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

Национальный банк отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн не доставит неудобств гражданам и не будет затрагивать ежедневные покупки населения, поскольку будет касаться только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и т.д.).
ForUm

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