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В Турции опубликовали фото подозреваемого в теракте в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, который унес жизни 39 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Al Jazeera.

«Турецкая полиция обнародовала фото главного подозреваемого в теракте в популярном ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, вследствие которого погибли 39 человек», - говорится в сообщении.

Сообщается, что турецкие СМИ во вторник начали показывать видео, которое снял подозреваемый стрелок. На нем мужчина снимает сам себя на площади Таксим в Стамбуле.

По словам заместителя премьер-министра Турции Нумана Куртулмуша, полиция близка к тому, чтобы идентифицировать нападающего после получения отпечатков его пальцев и описания его внешности. 

Напомним, нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Граждане Украины не пострадали в результате теракта.
ForUm

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