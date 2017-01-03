Президент Петр Порошенко подписал Закон «О Высшем совете правосудия» во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы Администрации Президента Алексеем Филатовым, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент отметил, что 2016 год стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы – были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, основа новый орган - Высший совет правосудия. «Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и освобождения судей», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства заявил, что законопроект «О Высшем совете правосудия» получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского Союза и США. «Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан – права на справедливость, права на справедливый суд», - подчеркнул он.

Президент отметил, что Высший совет правосудия является одним из ключевых моментов судебной реформы.

Глава государства поблагодарил Верховную Раду, которая прислушивалась к его предложению, поддержала этот закон и одобрила его в те сроки, которые позволяют уже в 2017 году полноценно заработать ВСП.

Порошенко также подписал Закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.

Напомним, 21 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом президентский закон о Высшем совете правосудия (№5180).