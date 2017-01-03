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Польский суд на три месяца арестовал 30-летнего гражданина Украины, который в новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд со смертельным исходом на двух девушек (14 и 16 лет) в городе Еленя Гора (Нижнесилезское воеводство).

Заседание суда по делу ареста произошло в ночь с понедельника на вторник. О решении суда на запрос прокуратуры и применении временного ареста сообщила во вторник утром пресс-секретарь Окружной прокуратуры города Еленя Гора Виолетта Низьолек.

Прокуратура обвинила мужа в совершении аварии со смертельным исходом, а также в управлении транспортным средством под воздействием алкоголя, сообщает Польское Радио.

За совершение таких преступлений в целом грозит 12 лет заключения.

Мужчина во время предварительного допроса полицией не признал себя виновным в представленных обвинениях. «Он сказал полиции, что не помнит, что произошло», - сообщила Низьолек.

Напомним, трагический случай произошел в новогоднюю ночь. 30-летний гражданин Украины потерял управление над своим внедорожником. Он въехал на тротуар, где сбил двух девочек-подростков, которые скончались на месте. После этого автомобиль упал в реку. Водитель и пассажирка находятся в госпитале.

В понедельник мэр города Еленя Гора объявил в городе трехдневный траур.
ForUm

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