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Адвокаты экс-президента Виктора Януковича просят через суд заслушать показания их подзащитного. Об этом говорится в сообщении адвокатской компании, которая обеспечивает защиту Януковича.

 

Защита требует признания противоправным «лишение Печерским судом Виктора Януковича права на правосудие и права представить показания».

«Мы подали иск 28 декабря 2016 и надеемся, что решением Окружного админсуда Киева суд будет обязан выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично», - отметил адвокат Виталий Сердюк, сообщает Украинская правда.

По словам адвоката, «системные отказы» Печерского суда взять у Януковича объяснения по всем предъявленным ему подозрениями и, в частности, недавно по поводу госизмены - «это грубое нарушение личного права человека на защиту, гарантированное рядом нормативно-правовых актов и угроза вынесения необоснованного приговора «.

«Любому гражданину нашего государства Конституцией, КПК, Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека гарантировано право допрошенным по делу, в которой выдвигаются обвинения», - отметил он.

«Печерским райсудом уже неоднократно эти гарантии нарушались и моему клиенту безосновательно отказывалось в предоставлении в судебных процессах показаний, без которых невозможно объективно установить истину», - отметил адвокат.

Как известно, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

Однако, 9 декабря защита бывшего президента вернула подозрение в госизмене в ГПУ.

В то же время в ГПУ подчеркнули, что Янукович имеет статус подозреваемого.

14 декабря Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре разрешение на задержание бывшего президента.

28 декабря Печерский районный суд объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства следователя военной прокуратуры относительно дачи разрешения на проведение в отношении Януковича по подозрению в государственной измене процедуры специального (заочного) досудебного расследования.
ForUm

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