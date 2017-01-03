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Во время праздников киевляне чаще вызывали экстренную медицинскую помощь из-за ОРВИ. Об этом сообщил старший врач в Центре экстренной медицинской помощи Вадим Николаенко. 

«За праздничные дни Центром экстренной медицинской помощи выполнено более 5700 вызовов, в основном вызывали из-за ДТП, травм различного характера, сердечно-сосудистых заболеваний и температуры. Праздники прошли спокойно, мы работали в штатном режиме. Статистика вызовов увеличилось из-за ОРВИ», - заявил Николаенко, сообщает 112 Украина.

Также он добавил, что в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф функционирует 187 бригад. Из них 50% врачебные и 50% фельдшерские.

Медики здесь работают круглосуточно, в сутки осуществляют около 2 тыс. выездов.

 
ForUm

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