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Соединенные Штаты Америки остаются надежным и стратегическим партнером Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«С момента признания независимости Украины Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны», - подчеркнул Порошенко.

«Отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия. Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США», - отметил Глава государства.

Порошенко особо поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в сложные времена российской агрессии, когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии, которые собственно заложили фундамент успеха и силы американского народа.

Президент заверил в твердой настроенности Украины и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства с США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и сфере безопасности.
ForUm

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