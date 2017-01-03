Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападавшего продолжается.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего, сообщает Би-би-си.

Чиновник пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время. «Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба», - заявил Куртулмуш.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Граждане Украины не пострадали в результате теракта.