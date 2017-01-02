В Риме в здании, которое принадлежит Ватикану, открыли ресторан быстрого питания сети McDonald's, сообщает УНИАН.

Отмечается, что фаст-фуд находится в 100 метрах от самого государства Ватикан.

Открытие произошло еще в канун Нового года, однако было очень сдержанным и не афишировалось, ведь предыдущая попытка объявления об открытии там фаст-фуда вызвала общественное возмущение.

Национальная газета La Repubblica сообщила, что McDonald's будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана $30 тысяч.

Решение сдать в аренду помещение для американской корпорации вызвало неоднозначную реакцию в католической церкви.