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Молдова с 1 января 2017 года отменяет действие временных торговых ограничений в отношении импорта ряда категорий украинской продукции, заявил вице-премьер, министр экономики республики Октавиан Калмык, сообщает Sputnik.

«Конечно, Молдова не будет продлевать действие торговых ограничительных мер в отношении импорта отдельных категорий украинской продукции в 2017 году», — сказал Калмык.

Молдавские власти намерены принять другие меры по защите внутреннего рынка и местных производителей, соблюдая положения Всемирной торговой организации.

Напомним, 27 апреля 2016 года правительство Молдовы ввело защитные квоты и пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства.
ForUm

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