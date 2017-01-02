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Сервис EX.UA возобновил работу на новом домене. Об этом говорится в сообщении на стартовой странице портала.

«Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что функционал будет расширяться. Кроме того, вводится плата за хранение данных.  «FEX.NET должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. Он станет полностью защищенным и абсолютно безопасным», - сказано в заявлении.

Напомним, 16 ноября крупнейший в Украине файлообменник EX.UA сообщил о решении прекратить работу. Таким образом ресурс отреагировал на закон о господдержке кино и борьбе с пиратством в интернете (№ 3081-д).

 

 
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