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В Волновахском районе Донецкой области из-за бытового конфликта на почве алкогольного опьянения убит военнослужащий. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка.

«Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение», - прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.
ForUm

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