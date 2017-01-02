Член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) считает, что санкций, введенных американской администрацией в отношении РФ из-за кибератак, недостаточно, и выступает за введение дополнительных ограничительных мер. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что необходимо сделать больше, - указал Шифф, который является членом комитета по разведке в нижней палате Конгресса. - Честно говоря, мы (в Конгрессе) не думаем, что уже предпринятых мер достаточно для сдерживания (России), и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со стороны обеих партий, направленную на усиление санкций».

Шифф также отметил, что если избранный президент США Дональд Трамп решит отменить санкции, введенные действующей администрацией Барака Обамы в отношении Москвы, то он столкнется с «решительной реакцией» со стороны Конгресса.

По словам Шиффа, в таком случае многие демократы и республиканцы, включая самых известных сторонников введения антироссийских ограничительных мер - сенаторов Линдси Грэма и Джона Маккейна, - приложат значительные усилия, чтобы попытаться принять в Конгрессе «серьезный пакет санкций» против РФ.

Ранее на специальном брифинге официальные представители действующей администрации США признали, что Трамп после инаугурации сможет без особых трудностей отменить антироссийские санкции. Один из чиновников, имя которого не разглашалось по условиям проведения брифинга, констатировал, что недавние ограничительные меры были приняты согласно исполнительным указам Обамы, поэтому следующий президент сможет отменить их точно таким же образом и без согласия на это Конгресса.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что в начале 2017 года Конгресс США намерен усилить санкции против России.