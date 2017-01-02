Премьер-министр Владимир Гройсман называет главным источником своих доходов сдачу в аренду недвижимости, которую он приобрел, занимаясь предпринимательской деятельностью. Об этом он рассказал в интервью Еспресо.TV.

«Я честно декларирую свои доходы уже много лет. Некоторые СМИ просто не договаривают до конца мою историю. Я с 1995 по 2005 год – десять лет – занимался предпринимательством. И тогда, когда, возможно, кто-то зарабатывал деньги и просто их не использовал, я развивал бизнес. У меня есть много недвижимости, которую я приобрел в конце 90-х годов – начале 2000-х, которая стоила тогда очень небольшие деньги. Но я превратил эту недвижимость в коммерческую недвижимость», - отметил Гройсман.

По его словам, когда он пришел работать в городской совет, то должен был избавиться от своего бизнеса, потому что это несовместимо.

«И я это сделал честно: я передал в управление и в аренду тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. И на это я живу. С 2005-го я постоянно подаю свои декларации, декларирую свои доходы. И эти доходы сегодня являются абсолютно публичными. То есть фактически я живу на те ресурсы, которых мне абсолютно хватает, и базу для этих ресурсов я сформировал до 2006 года», - объяснил премьер.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман в электронной декларации 2015 года задекларировал наличности на 1,5 млн долларов.