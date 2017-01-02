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Девять человек погибли в результате обрушения части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области в воскресенье вечером. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время число погибших девять человек», - сообщила специалист горячей линии, которую открыло МВД страны. Она также проинформировала, что двое пострадавших в результате обрушения находятся в больнице.

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслана Иманкулова, на данный момент к поискам пострадавших привлечены 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, частные предприниматели. В операции также задействована тяжелая военная техника. «Работы велись всю ночь и продолжают вестись», - сказал Иманкулов.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за взрыва общедомового котла отопления.

 

 
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