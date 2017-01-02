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На газопроводе неподалеку столицы Азербайджана Баку произошел взрыв, сообщает APA со ссылкой на МЧС страны.

Отмечается, что взрыв произошел в 7 утра по местному времени в районе пос. Сангачалы Гарадагского района, после чего начался пожар, сообщает Укринформ.

Это второй взрыв на данном участке за последние дни: предыдущий раз инцидент там произошел 27 декабря.

На месте работали спасатели, позднее пожар был потушен, сообщили в МЧС.
ForUm

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