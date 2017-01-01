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В центре Киева в воскресенье прошло факельное шествие по случаю 108 годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщает Укринформ.

Около тысячи сторонников лидера ОУН прошли по маршруту: ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Майдан Незалежности, где состоялся митинг.

Охрану общественного порядка обеспечивали представители Нацполиции, которые на время шествия перекрыли движение автотранспорта по маршруту колонны.
ForUm

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