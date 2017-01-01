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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий ранен.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Зайцево результате вражеского обстрела», - отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
ForUm

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