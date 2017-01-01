Украина в течение 2016 года нарастила экспорт елочных игрушек и украшений и открыла новые рынки. Основной рынок сбыта – страны ЕС, сюда экспортированы почти две трети этой продукции.

Об этом сообщается в колонке торгового представителя Украины Натальи Никольской, опубликованной Европейской правдой.

«Наши игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира, и их экспорт растет. За 10 месяцев этого года мы экспортировали на 4,5 млн долларов США, прирост экспорта того же периода предыдущего года составил 16,7%», - заявила Никольская.

По ее словам, почти весь украинский елочный экспорт - стеклянные игрушки.

Основной рынок сбыта - страны ЕС, сюда экспортировано почти две трети продукции.

Лидером экспорта стали Нидерланды. «В эту страну поставляется 31,1% общего экспорта елочных украшений, которые украинские производители продают за границу, а также 49,9% нашего экспорта в страны ЕС», - рассказала Никольская.

В 2016 году появились и новые рынки – Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.