также в разделеЭкономика
Бюджет-2017 вступил в силу 36
«Нафтогаз» получил $500 миллионов кредита под гарантию Всемирного банка 131
Омелян прогнозирует введение субсидий на покупку электрокаров 43
ОПЗ объявил об остановке своей работы 47
«Нафтогаз»: Транзит газа упал на 19% из-за загрузки Opal 120
Объем частных денежных переводов в Украину вырос на 10% 47
В Раде назвали причину падения курса гривни 154
Порошенко подписал закон о либерализации Налогового кодекса 157
Коболев: В случае победы в Стокгольме цена на газ для населения будет снижена 132
Насиров: Половина работающих украинцев не платят налоги 79
В 2017 году прожиточный минимум повысят до 1762 гривен 46
Экс-главе правления банка «Национальный кредит» сообщено о подозрении 24
Экс-глава Нацбанка рассказал, что происходит с гривной 145
НБУ: Падение курса гривни не связано с национализацией «ПриватБанка» 66
В Украине продолжает сокращаться реальная зарплата 125
Минобороны разрешили самостоятельно закупать продукты 27
«Укрзализныце» разрешили осваивать 16 миллиардов без финплана 33
За зарплату «в конвертах» будут штрафовать на 320 тысяч 115

Украина в течение 2016 года нарастила экспорт елочных игрушек и украшений и открыла новые рынки. Основной рынок сбыта – страны ЕС, сюда экспортированы почти две трети этой продукции.

Об этом сообщается в колонке торгового представителя Украины Натальи Никольской,  опубликованной Европейской правдой.

«Наши игрушки присутствуют на рынках 25 стран мира, и их экспорт растет. За 10 месяцев этого года мы экспортировали на 4,5 млн долларов США, прирост экспорта того же периода предыдущего года составил 16,7%», - заявила Никольская.

По ее словам, почти весь украинский елочный экспорт - стеклянные игрушки.

Основной рынок сбыта - страны ЕС, сюда экспортировано почти две трети продукции.

Лидером экспорта стали Нидерланды. «В эту страну поставляется 31,1% общего экспорта елочных украшений, которые украинские производители продают за границу, а также 49,9% нашего экспорта в страны ЕС», - рассказала Никольская.

В 2016 году появились и новые рынки – Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги
Ботинки зимние