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С 1 января 2017 года вступает в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым вводится накопительная пенсионная система. Солидарная система при этом сохраняется, сообщает 112 Украина.

Накопительный пенсионный фонд - целевой внебюджетный фонд, на который поступают взносы застрахованных людей. Взносы находятся на накопительных пенсионных счетах и ​​инвестируются с целью получения дохода в пользу застрахованных. Их активы используются для оплаты договоров страхования пожизненных пенсий или единовременных выплат, а в некоторых случаях также членам их семей или наследникам.

Закон определяет, что накопительная пенсионная система базируется на принципах накопления в Накопительном фонде или в негосударственных пенсионных фондах.

Накопительная система касается людей, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию и которым на дату введения перечисления страховых взносов в Накопительный фонд исполнилось не более 35 лет и которые платят взносы, или взносы платятся за них в накопительную систему пенсионного страхования.

Ожидается, что к 2022 году процент отчислений в накопительный фонд должен составить около 7%. При сохранении вместе с накопительной, еще и солидарной пенсионной системы, некоторым людям придется отчислять сначала на 2%, а позже на 7% больше пенсионных выплат.
ForUm

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