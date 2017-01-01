Министерство иностранных дел Украины открыло дополнительную горячую линию в связи со стрельбой в ночном клубе Стамбула.

Об этом в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

«В связи с трагическими событиями, которые произошли в ночном клубе «Reina» в Стамбуле 1 января 2017 года, МИД Украины открывает дополнительную горячую линию – (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле - +905306125577», - сказано в сообщении.

Кроме того, в МИД просят граждан направлять обращения и информацию на электронный адрес ГКУ [email protected] и на страницу Генконсульства в Facebook.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших в теракте — 16 иностранцев.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет наличие среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе украинцев.