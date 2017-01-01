также в разделеОбщество
Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле 488
За минувшие сутки ранен один боец 38
В Украине вводится накопительная пенсионная система 311
Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек, украинцев среди них нет 98
Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно 25
Штаб: НВФ не прекращали обстрелы ВСУ в канун Нового года 24
В Киевской области ожидается туман 42
Генконсульство выясняет, есть ли украинцы среди жертв теракта в Стамбуле 22
Самолет Шарджа-Киев с туристами вылетел в Украину 93
Более 100 украинских туристов застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки 158
В новогоднюю ночь порядок в Украине будут обеспечивать 11 тысяч правоохранителей 24
За сутки в зоне АТО ранен один военный 31
Минюст будет возвращать в Украину осужденного в РФ Выговского 40
ЧАЭС отказалась от природного газа 73
Овидиопольского убийцу арестовали без права на залог 54
Реестр е-деклараций может прекратить работу с 1 января 126
30 декабря. Картина дня 137
По делу Автомайдана арестован еще один действующий полицейский 48

Министерство иностранных дел Украины открыло дополнительную горячую линию в связи со стрельбой в ночном клубе Стамбула.

Об этом в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

«В связи с трагическими событиями, которые произошли в ночном клубе «Reina» в Стамбуле 1 января 2017 года, МИД Украины открывает дополнительную горячую линию – (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле - +905306125577», - сказано в сообщении.

Кроме того, в МИД просят граждан направлять обращения и информацию на электронный адрес ГКУ [email protected] и на страницу Генконсульства в Facebook.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших в теракте — 16 иностранцев.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет наличие среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе украинцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Ботинки зимние