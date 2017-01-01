Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, единогласно принял резолюцию, одобряющую провозглашенный в Сирии режим прекращения огня, сообщает Немецкая волна.

Кроме того, резолюция содержит планы по формированию в Сирии переходного правительства для вывода страны из продолжающейся почти 6 лет гражданской войны.

Облегчается и положение гуманитарных организаций - им будет обеспечен быстрый и безопасный допуск к тем, кому необходима помощь. В резолюции затронута и тема будущей встречи по урегулированию сирийского конфликта в Астане, где идет подготовка к переговорам делегаций властей Сирии и вооруженной оппозиции при участии представителей России, Турции и Ирана.

Ранее представители сирийской оппозиции заявили, что будут считать режим прекращения огня «недействительным», если нарушения со стороны правительственных сил Дамаска и их союзников продолжатся.

По версии повстанцев, активность сирийских правительственных сил и их союзников сохраняется к северо-западу от Дамаска. Как сообщает базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), минимум пять военнослужащих и два мирных жителя были убиты в пригороде Дамаска - Восточной Гуте и в долине Вади-Барада близ границы с Ливаном.

Напомним, 29 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил о достигнутых договоренностях по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.