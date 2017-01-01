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Закон Украины о государственном бюджете на 2017 год вступил в силу.

Согласно документу, доходы бюджета-2017 определены на уровне 731,03 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - в сумме 673,74 млрд гривен и доходы специального фонда - в сумме 57,3 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.

Расходы бюджета-2017 определены в размере 800,02 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - в сумме 739,7 млрд гривен и расходы специального фонда - в сумме 60,3 млрд гривен.

Предельный объем дефицита бюджета-2017 определен в сумме 77,55 млрд гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - в сумме 62,3 млрд гривен и предельный объем дефицита специального фонда - в сумме 15,2 млрд гривен.

«Определить на 31 декабря 2017 года предельный объем государственного долга в сумме 1,717 трлн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 579,4 млрд гривен», - сказано в тексте закона.

Также установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2017 года - 1 544 гривни, с 1 мая - 1 624 гривни, с 1 декабря - 1 700 гривен. Минимальная заработная плата в месячном размере установлена с 1 января в размере 3 200 гривен (в почасовом размере: с 1 января - 19,34 гривни).

Напомним, 21 декабря 2016 года Верховная Рада Украины утвердила Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». 26 декабря Президент Петр Порошенко его подписал.
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