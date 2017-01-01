Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом.

«Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но и худшее в экономике – позади. Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады. Мы адаптировали наше хозяйство к новым условиям», - говорится в новогоднем поздравлении Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

По словам Порошенко, Украине удалось восстановить экономический рост. «И это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев», - отметил он.

«Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России - и это большой шаг к энергетической независимости!» - сказал Президент.

Порошенко назвал 2017 год особенным, ведь это год столетия Украинской национальной революции. «Но тогда украинцы, вместо того, чтобы объединиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводы, бездумное политическое противостояние может вернуть экономику назад, в пике. Политику - окунуть в анархию. А страну - сделать добычей агрессора. О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам», - подчеркнул Президент.

Главной своей задачей Порошенко назвал поддержку надлежащих политических условий для развития страны. «И, конечно же, усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО», - заявил Глава государства.

Он пожелал каждому украинцу мира, победы, счастья, благополучия.

Также Президент поблагодарил украинских воинов, которые защищают страну от оккупации.

Кроме того, Порошенко поздравил жителей Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. «Российская оккупация – временна. Мы обязательно объединимся», - подытожил Порошенко.