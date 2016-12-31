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Самолет с украинскими туристами вылетел из Шарджа в Украину. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

«Самолет Шарджа - Киев вылетел в Украину. На борту 109 пассажиров. В Дубае еще остаются около 100 украинцев. Консулы - в аэропорту», - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что принимают меры, чтобы как можно скорее украинцы вернулись домой.

Напомним, ранее сообщалось, что более ста украинских туристов третьи сутки не могут вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.
ForUm

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