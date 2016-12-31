Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область вместе с делегацией сенаторов Соединенных Штатов Америки прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент посетил передовые позиции украинской армии в районе проведения антитеррористической операции, в частности, подразделение морской пехоты Военно-морских сил Украины, которое держит линию обороны в Широкино.

Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.

По приглашению Главы государства с ситуацией в зоне АТО ознакомилась также делегация сенаторов США, которую возглавляет сенатор Джон Маккейн. Президент также вручил украинское наградное оружие американским сенаторам.

Глава государства провел совещание в штабе АТО и принял доклад руководителя штаба по ситуации в районе проведения антитеррористической операции, в том числе в секторе «М», где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны НВФ.