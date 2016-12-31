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Министерство юстиции приняло решение о возвращении в Украину осужденного в России политзаключенного Валентина Выговского. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«Министерство юстиции приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выговского в Украине для дальнейшего отбывания наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Выговский, в соответствие с законодательством Украины.

После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. После этого, при наличии согласия всех сторон, предстоит передача заключенного.

Стоит отметить, что данные действия Минюста стали возможны после того, как 4 апреля в министерство поступило обращение Петра Выговского с просьбой решить вопрос о передаче из Российской Федерации в Украину его сына Валентина Выговского, которого российская судебная система назначила виновным в «шпионаже».

Напомним, 15 декабря 2015 года Мособлсуд приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины Валентина Выговского по обвинению в шпионаже на территории РФ.
ForUm

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