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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах анонсировал новые санкции в отношении России и рассказал о тех мерах, которые будут приняты по результатам доклада Ричарда Макларена о допинге в РФ, сообщает Немецкая волна.

По его словам, ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам. «После этого МОК примет соответствующие меры и введет санкции», - пообещал Бах.

Он также заявил, что работа Макларена будет продолжена и расширена, так как изначально у специалиста не было полномочий на проверку всех проб российских спортсменов. По словам президента МОК, теперь же будут перепроверены все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.
ForUm

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