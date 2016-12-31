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Переговоры по освобождению украинских заложников должны вестись с Россией, а не с лидерами членов незаконных вооруженных формирований. Об этом в эфире 5 канала заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого уволить, когда уволить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва», - сказала она.

«Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой, искать путь, требовать от Москвы освободить наших пленников», - добавила Геращенко.

Напомним, 27 декабря в «ДНР» заявили о передаче руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин в качестве жеста доброй воли.
ForUm

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