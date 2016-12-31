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В результате двух взрыв на рынке в центре Багдада погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков и представителей полиции.

По данным агентства, один из взрывов возле магазина автозапчастей устроил террорист-смертник, во втором случае разорвалась заложенная взрывчатка, информирует ТАСС.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

 

 
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