В результате двух взрыв на рынке в центре Багдада погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков и представителей полиции.
По данным агентства, один из взрывов возле магазина автозапчастей устроил террорист-смертник, во втором случае разорвалась заложенная взрывчатка, информирует ТАСС.
Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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