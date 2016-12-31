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31 декабря нынешний генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун покидает свой пост.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

30 декабря в последний рабочий день уходящего года он попрощался с сотрудниками Секретариата ООН. Пан Ги Мун выразил всем благодарность за поддержку и преданность делу.

«Мы вместе работали десять лет, и я хочу попрощаться с вами и, конечно же, поблагодарить вас», - заявил генсек.

«Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих. Генеральный секретарь, даже если он обладает выдающимися способностями и полон желания, ничего не может сделать в одиночку. Я очень благодарен нашим сотрудникам, которые беззаветно преданы делу, они работают день и ночь, порой в очень опасных ситуациях», - сказал он.

Пан Ги Мун подчеркнул, что с уверенностью передает эстафету выдающемуся преемнику.

«Я знаю, что господин Гутерреш – человек высоких принципов. Он неравнодушен к чужой беде. И эти качества он уже проявил, когда занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Я очень доволен тем, что государства – члены ООН выбрали в качестве моего преемника такого прекрасного человека», - заявил покидающий свой пост генеральный секретарь ООН.

Напомним, бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш назначен девятым генеральным секретарем ООН.
ForUm

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