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Администратор госреестра е-деклараций ГП «Украинские специальные системы» (ГП «УСС») заявляет, что с 1 января 2017 года не сможет обеспечить стабильную работу реестра. Об этом сообщается на сайте госпредприятия.

«1 января 2017 года в Украине начинается второй этап электронного декларирования. По информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), на этом этапе количество субъектов декларирования может достичь 2 миллионов человек. ГП «УСС» информирует, что при таком увеличении нагрузки на ресурсы реестра стабильность его работы под угрозой», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в реализованной конфигурации реестра имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тыс. одновременных сессий и хранить и обрабатывать до 1 миллиона е-деклараций в год.

«Однако ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тыс. и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно - в конце срока предоставления электронной декларации. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 2,5 млн», - заявили в ГП «УСС».

«Украинские специальные системы» неоднократно акцентировали внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов реестра, предоставили НАПК рекомендации и предложения в отношении перечня дополнительного оборудования и модернизации реестра. Были предложены решения, реализация которых позволила бы существенно снизить нагрузку на существующее оборудование и обеспечить надлежащую работу реестра на втором этапе е-декларирования. Безусловно, модернизация и дооборудование это процессы, которые требуют времени, но они до сих пор не начаты», - подчеркивается в сообщении.

ГП «УСС» заявляет, что лишено возможности обеспечить с 1 января 2017 года стабильную работу реестра и надлежащие условия предоставления электронной декларации через ресурсные несостоятельности реестра выполнять свои функции на втором этапе е-декларирования.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило с 1 сентября сертифицированную систему электронного декларирования доходов чиновников.

31 октября в Украине завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
ForUm

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